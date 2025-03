Leilão da Itapemirim agendado para o fim de março

A Justiça de São Paulo autorizou o pedido da EXM Partners, administradora judicial do Grupo Itapemirim, para dar início ao leilão dos bens da empresa capixaba falida. Além disso, o processo de venda aguardava homologação judicial para avançar oficialmente e agora tem data marcada para ocorrer dentro de duas semanas.

Em decisão assinada na última sexta-feira (7), o juiz Marcelo Stabel e Carvalho Hannoun determinou que o leilão terá início em 25 de março de 2025. “Autorizo a realização do leilão nas datas indicadas, respeitando as formalidades previstas nos artigos 886 e 887 do Código de Processo Civil”, registrou o magistrado.

Nesse sentido, o edital do leilão já está disponível no site do leiloeiro Mega Leilões. O certame inclui a venda da Unidade de Proteção Individual – Operação (UPI-Operação), que reúne os seguintes ativos:

Marcas do Grupo Itapemirim relacionadas à operação de transporte rodoviário

Frota de ônibus

Direitos de uso dos guichês

Direito de exploração das linhas de transporte

O valor de avaliação do lote é de R$ 97.210.000,00.

Segundo o documento que estabelece as regras do leilão, os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem qualquer garantia, sendo responsabilidade dos interessados verificar suas condições antes das datas definidas para as alienações judiciais eletrônicas.