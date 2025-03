Leverkusen x Bochum: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta sexta-feira (28), às 16h30 (horário de Brasília), Leverkusen e Bochum se enfrentam, em confronto válido pela 27ª rodada da Bundesliga. Contudo, onde assistir Bayern Leverkusen x Bochum ao vivo?

A partida, que será realizada na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha, contará com transmissão do OneFootball e CazéTV (YouTube).

O Bayer Leverkusen chega para o confronto após vencer o VfB Stuttgart por 4 a 3, também em confronto válido pela Bundesliga. Atualmente, o Leverkusen ocupa a vice-liderança da competição alemã, com 56 pontos conquistados.

Sobretudo, o Bochum, que ocupa a 16ª colocação da competição, com 20 pontos conquistados, vem de derrota para o Eintracht Frankfurt, por 3 a 1, pela Bundesliga. Contudo, após esse jogo, venceu um amistoso por 4 a 2, contra o Preußen Münster.

Bochum (técnico Dieter Hecking): Horn; Bernardo, Ordets, Oermann; Passlack, Bero, Sissoko, Krauss, Wittek; Masouras, Hofmann.

Bayer Leverkusen (técnico Xabi Alonso): Hradecky; Tah, Andrich, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Adli, Buendía, Schick.

