Liga Europa: veja onde assistir Roma x Athletic Bilbao AO VIVO

Nesta quinta-feira (6), às 17h (horário de Brasília), Roma e Ath. Bilbao se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa. Contudo, onde assistir Roma x Athletic Bilbao ao vivo?

A partida, que será realizado no Stadio Olimpico, em Roma, na Itália, contará com transmissão ao vivo e exclusiva da Cazé TV (YouTube).

Sobretudo, a Roma chega para o confronto após vencer o Como por 2 a 1, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A Italiana, onde ocupa a 8ª colocação, com 43 pontos conquistados. A equipe italiana chegou as oitavas da Liga Europa após eliminar o Porto nos playoffs.

Já o Athletic Bilbao, que faz uma boa La Liga até o momento, ocupando a 4ª colocação, com 48 pontos, vem de derrota para o Atlético de Madrid, por 1 a 0.

Roma (Claudio Ranieri): Mile Svilar, Zeki Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño, Paredes, Manu Koné, Soulé, Pellegrini, Dybala, Shomorudov.

Athletic Bilbao (Ernesto Valverde): Unai Simón, Gorosabel, Dani Vivian, Yeray Álvarez, Berchiche, Unai Gómez, Iñigo de Galarreta, Jauregizar, Álex Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams.

