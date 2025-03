Lille x Borussia Dortmund: onde assistir, horários e escalações

Lille e Borussia Dortmund duelam, nesta quarta-feira (12), por uma vaga nas quartas de final da Champions League. O jogo será no Stade Pierre-Mauroy, casa dos franceses, às 14h45 (horário de Brasília). Mas, afinal, onde assistir Lille e Borussia Dortmund ao vivo?

A transmissão se dará pela TNT (TV fechada) e pela Max (streaming).

Na partida de ida, o jogo foi muito equilibrado. O confronto terminou empatado em 1 a 1, na Alemanha. Dessa forma, quem vencer avança na competição.

Em suas ligas nacionais, por sua vez, as equipes vivem momentos diferentes. No último jogo, o Lille venceu o Montpellier pela Ligue 1, por 1 a 0. Desse modo, a equipe chegou a 44 pontos, ocupando a 5ª posição na tabela.

Por outro lado, o Borussia Dortmund não está fazendo uma boa campanha na Bundesliga. Atualmente, o clube vem derrota pelo Ausburg e está em 10º colocado no Campeonato Alemão.

