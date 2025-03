Liquida Conceição começa amanhã e vai até sábado!

O município de Conceição do Castelo se prepara para receber a terceira edição do Liquida Conceição, um evento que promete movimentar o comércio local e atrair consumidores de toda a região. Entre os dias 11 e 15 de março de 2025, os empresários da cidade se unem para oferecer produtos com descontos imperdíveis, transformando a cidade em um verdadeiro paraíso de ofertas.

Organizado pela Associação Comercial de Conceição do Castelo (ACICC) e com o patrocínio do Sicoob, o Liquida Conceição se consolida como a maior ação de vendas da cidade, impulsionando o desenvolvimento do comércio local e atraindo consumidores em busca de oportunidades únicas.

Uma edição recheada de novidades

Este ano, o Liquida Conceição chega com uma novidade que promete agitar o público: R$ 15 mil em PIX! Ao realizar compras nas lojas participantes, os clientes receberão cupons para concorrer a quatro PIX de R$ 1 mil, um PIX de R$ 3 mil, dois PIX de R$ 3 mil e um PIX de R$ 5 mil. O sorteio será realizado no dia 15 de março, na Praça da Matriz, no centro de Conceição do Castelo.

Participe e aproveite

O Liquida Conceição é um projeto aberto a todas as empresas da cidade, associadas ou não à ACICC. Se você é empresário, não perca a oportunidade de participar e impulsionar suas vendas!

Encerramento com chave de ouro

Para encerrar o evento em grande estilo, a tradicional feira “Vila Gastronômica” será realizada nos dias 14 e 15 de março, na Praça da Matriz, onde também acontecerá o sorteio dos prêmios. Prepare-se para saborear deliciosas opções gastronômicas e aproveitar momentos de lazer com a família e amigos.

Liquida Conceição 2025: uma oportunidade única

Para os consumidores: Descontos imperdíveis, prêmios incríveis e a oportunidade de aproveitar o melhor do comércio local.

Para os empresários: Aumento das vendas, visibilidade para a marca e a chance de atrair novos clientes.