Liverpool x PSG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Nesta terça-feira (11), às 17h (horário de Brasília), Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam, em confronto válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Contudo, onde assistir Liverpool x PSG ao vivo?

A partida, que será realizada no Anfield, em Liverpool, na Inglaterra, contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e Max (streaming).

No confronto de ida das oitavas de final, o Liverpool foi superior e venceu o Paris Saint-Germain por 1 a 0 fora de casa, no Parc des Princes. Agora, o PSG tem a difícil missão de reverter a situação na Inglaterra, onde precisa vencer o jogo por dois gols de diferença para se classificar para as quartas de final direto.

Para chegar as oitavas, o Paris Saint-Germain passou por cima do Stade Brestois, vencendo os dois confrontos, somando 10 a 0 no agregado.

Prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Mac Allister, Gravenberch e Elliott (Szoboszlai); Salah, Luis Díaz e Darwin Nuñez.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Kvaratskhelia, Barcola e Dembélé.

Ficha técnica de Liverpool x PSG

Data: 11 de março (terça-feira)

11 de março (terça-feira) Hora: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Anfield, em Liverpool, na Inglaterra

Anfield, em Liverpool, na Inglaterra Onde assistir: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming)

