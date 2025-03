Lore Improta cai em desfile de escola de samba; veja o vídeo da queda

A influenciadora digital e dançarina Lore Improta protagonizou um momento inesperado durante o desfile da Unidos do Viradouro na madrugada desta segunda-feira (3), na Marquês de Sapucaí. Enquanto se apresentava em frente ao setor 6, a musa escorregou e caiu, assustando o público presente.

No entanto, demonstrando profissionalismo e determinação, Lore se levantou rapidamente e seguiu sambando pela avenida, recebendo aplausos da arquibancada.

Nas redes sociais, Lore Improta comentou que essa foi a primeira vez que sofreu uma queda na avenida e reforçou sua resiliência.

“Aquele lema que temos para a vida: Caiu, levantou e segue o baile, amores”, escreveu. A influenciadora ainda agradeceu por não ter se machucado gravemente, o que poderia ter comprometido sua participação no desfile.

“Estou radiante, estou feliz. A Viradouro fez um desfile lindíssimo, e graças a Deus que a minha queda não tira ponto”, completou.

A Unidos do Viradouro foi uma das escolas mais aguardadas da noite, apresentando um espetáculo grandioso na busca pelo título do Carnaval 2025.

