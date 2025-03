Loteria americana Powerball sorteia prêmio acumulado em R$ 2,5 bilhões

A Powerball dos Estados Unidos é uma das loterias mais famosas do mundo, não só por seus enormes prêmios, mas também pelos milhares de estrangeiros que participam sem estar nos Estados Unidos.

Nesta semana a loteria Powerball sorteará um prêmio de 444 milhões de dólares, mais de R$ 2,5 bilhões, atualmente o maior primeiro prêmio de todas as loterias no mundo, na noite de sábado, 22 de março. Agora é possível jogar na Powerball com bilhetes de loteria oficiais, do Brasil, através de serviços on-line como a TheLotter.

Em mais de 23 anos a TheLotter pagou mais de US$ 125 milhões de dólares para mais de 9 milhões de bilhetes ganhadores, e tem muitas histórias de sucesso, com jogadores que se tornaram milionários por jogar na loteria online, como a A.D., uma aposentada do Panamá que ganhou 30 milhões de dólares jogando na loteria da Flórida. Ao receber a grande notícia, a nova ganhadora gritou: “Meu Deus, não posso acreditar!” enquanto pulava empolgada do outro lado da linha. “Eu precisava muito do dinheiro, você não imagina quanto!” ela disse, quando já estava mais calma.

Para saber se a sorte está ao seu lado e realizar o sonho de ganhar um prêmio de R$ 2,5 bilhões é preciso dar o primeiro passo: comprar bilhetes oficiais da US Powerball no site TheLotter.

Como comprar bilhetes oficiais do Brasil?

Abra uma conta gratuita na TheLotter. Acesse a página da loteria Powerball. Escolha cinco números principais e um número adicional. Pressione o botão de jogar na parte inferior da tela Pronto, sua compra já está confirmada!

Em seguida, os agentes da TheLotter irão comprar os bilhetes físicos em seu nome, em pontos de venda de loteria licenciados.

Esses bilhetes são então digitalizados no sistema online da TheLotter, para que os jogadores possam ver os bilhetes diretamente na sua conta. Quando um bilhete tem os números ganhadores, o jogador é notificado imediatamente através de email e mensagem de texto (SMS).

Se você ganhar prêmios inferiores a 600 dólares, o dinheiro será depositado diretamente na sua conta bancária. Mas se a sorte finalmente estiver do seu lado, e você ganhar o jackpot da Powerball, a empresa arcará com todas as despesas da sua viagem para receber o prêmio pessoalmente, e você não terá que se preocupar com nada!

Ao ganhar, você poderá desfrutar de seus prêmios na íntegra, 100% sem comissões!

Métodos de pagamento

A TheLotter oferece uma ampla variedade de métodos de pagamento garantidos, como Pix, Banco do Brasil, Bradesco e Santander. Além disso, a plataforma tem um serviço de atendimento ao cliente atencioso, em português, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Mas é seguro e legal?

Sim e sim!

A TheLotter usa criptografia de 128-bit SSL para garantir a segurança dos seus dados pessoais e das suas transações.

A loteria Powerball não proíbe estrangeiros de resgatar prêmios de loterias americanas, então jogar online sem sair do Brasil é completamente legal. Isso significa que os jogadores que participarem online nos próximos sorteios da Powerball desde o Brasil poderão resgatar seus ganhos.

A sorte procura um novo milionário pelo mundo e ele pode ser você!

O próximo sorteio da Powerball dos Estados Unidos será na noite de sábado, 22 de março, com um jackpot garantido de R$ 2,5 bilhões.

A chance de um brasileiro ganhar é a mesma de qualquer pessoa de todo mundo, mas para participar você tem que fazer a sua parte: comprar ao menos um bilhete e acreditar!

Acesse o site da TheLotter hoje e tente a sorte com a US Powerball!

A Lotto Direct Limited opera a Thelotter.com. A Lotto Direct Limited é licenciada pela Malta Gaming Authority; Referência da Licença MGA/CRP/402/2017. somente para acima de 18. Jogos de azar podem ser prejudiciais se não forem controlados. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, entre em https://www.rgf.org.mt/