Lotofácil 3333: 5 apostas ganhadoras no ES, uma é do Sul do Estado

No sábado, 1º de março, ocorreu o sorteio do concurso Lotofácil 3333 no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24 e 25. No entanto, nenhum apostador acertou os 15 números, fazendo com que o prêmio acumulasse para o próximo concurso, que agora está estimado em R$ 4 milhões.

Premiações Secundárias

Apesar da falta de ganhadores do prêmio principal, outras faixas de premiação contemplaram milhares de apostadores. Para começar, 276 apostas acertaram 14 números, garantindo um prêmio de R$ 1.209,46 para cada uma. Além disso, 11.532 apostas tiveram 13 acertos e levaram R$ 30,00 cada. Enquanto isso, 136.612 apostas acertaram 12 números, resultando em um prêmio de R$ 12,00 por bilhete. Por fim, 667.600 apostas conseguiram 11 acertos, rendendo R$ 6,00 para cada vencedor.

Apostas ganhadoras com 14 acertos no ES

ANCHIETA/ES LOTERIAS SHOW DE BOLA SANTO ANCHIETA LOTERIAS LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.209,46 SERRA/ES HORIZONTE DA SORTE HORIZONTE DA SORTE LOTERICA LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.209,46 SERRA/ES LIGUE LOTERIA CASA LOTERICA PRACA OITO LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.209,46 VITORIA/ES LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS SILCE 15 Fisico Sim Simples 1 R$1.209,46 VITORIA/ES PINTE A SORTE LOTERIAS MEGA UTIL LTDA 15 Fisico Não Simples 1 R$1.209,46

Próximo Sorteio

Com o prêmio acumulado, o próximo concurso da Lotofácil está agendado para quarta-feira, 5 de março de 2025. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, seja em casas lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa. Como o valor acumulou, a expectativa é de um aumento no volume de apostas.

Como Apostar na Lotofácil

Para participar, basta escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima, que inclui 15 números, tem um custo de R$ 3,00. Dessa forma, as chances de acertar os 15 números variam de acordo com a quantidade de dezenas apostadas. No caso da aposta mínima, a probabilidade é de 1 em 3.268.760. No entanto, ao marcar 20 números, a chance sobe para 1 em 211.

Bolão da Lotofácil

Uma forma estratégica de aumentar as chances de ganhar é participar de bolões. O valor mínimo para um bolão é de R$ 12,00, e cada cota precisa ser de pelo menos R$ 4,00. Para apostas com 15 números, é possível dividir entre 2 a 8 cotas. Enquanto isso, nas apostas com 20 números, o bolão pode ser compartilhado por até 100 cotas.

Probabilidades de Ganho

As chances de vencer na Lotofácil variam conforme a quantidade de números escolhidos. Para uma aposta de 15 números, a probabilidade de acerto total é de 1 em 3.268.760. Caso o jogador opte por 16 números, a chance melhora para 1 em 204.297. Por outro lado, com 20 números apostados, a probabilidade é de 1 em 211. Além disso, vale lembrar que também há premiações para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números, o que aumenta ainda mais as oportunidades de ganhar.

Resgate de Prêmios

Os prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser retirados em qualquer casa lotérica ou agência da Caixa, mediante a apresentação de um documento de identidade e do bilhete premiado. Entretanto, valores superiores a essa quantia precisam ser resgatados exclusivamente nas agências da Caixa. Para prêmios acima de R$ 10 mil, o pagamento é efetuado em dois dias úteis após a solicitação. Vale destacar que o prazo para retirada dos valores é de 90 dias após o sorteio.

Histórico de Acumulações

Não é raro que a Lotofácil acumule prêmios. Para exemplificar, no concurso 3330, realizado em 26 de fevereiro de 2025, também não houve ganhadores dos 15 números, o que elevou o prêmio para o sorteio seguinte. Por outro lado, no concurso 3329, ocorrido em 25 de fevereiro de 2025, três vencedores dividiram um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Importância da Conferência do Bilhete

É essencial que os apostadores confiram seus bilhetes após cada sorteio. Isso porque, além do prêmio principal, há valores menores para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números. No entanto, muitos jogadores acabam não retirando esses prêmios menores por não verificarem seus bilhetes com atenção.

A Lotofácil segue como uma das loterias mais populares do Brasil, pois oferece diversas faixas de premiação e múltiplas chances de ganhar. Com o prêmio acumulado para R$ 4 milhões, o próximo sorteio deve atrair ainda mais apostadores. Portanto, se pretende participar, faça sua aposta dentro do prazo e jogue com responsabilidade. Boa sorte!