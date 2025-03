Lotofácil 3334: confira os números sorteados

O concurso Lotofácil 3334 foi realizado nesta quarta-feira (5), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio estimado para os apostadores foi de R$ 4 milhões . Como essa é uma das loterias mais populares do Brasil, assim, muitos jogadores aguardavam ansiosamente o sorteio.

Números Sorteados no Concurso Lotofácil 3334

Os 15 números sorteados foram:

Como Jogar na Lotofácil?

A Lotofácil realiza sorteios de segunda a sábado, sempre às 20h. Para participar, basta escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Além disso, a aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3 . Dessa forma, as chances de ganhar o prêmio principal são de 1 em 3.268.760 .

Onde Resgatar os Prêmios?

Depois de conferir o resultado, portanto, os ganhadores têm até 90 dias para retirar seus prêmios. Caso o valor seja de até R$ 1.332,78 , o resgate pode ser feito em casas lotéricas . No entanto, montantes superiores devem ser retirados exclusivamente nas agências da Caixa Económica Federal .

Onde conferir os resultados?

Os apostadores podem acompanhar os resultados da Lotofácil 3334 e de outros concursos nos canais oficiais:

Site oficial das Loterias Caixa

Canal da Caixa no YouTube

Por fim, é essencial verificar os números sorteados e os prazos para resgate do prêmio. Então, para mais informações sobre os próximos sorteios e estratégias para aumentar suas chances, continue acompanhando nossas atualizações!