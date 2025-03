Lotofácil: confira as 7 apostas ganhadoras do Espírito Santo

O sorteio da Lotofácil 3355 foi realizado na noite deste sábado (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. A modalidade, conhecida pela alta probabilidade de acerto, distribui prêmios para apostas que acertam de 11 a 15 números.

Assim, os números sorteados no concurso Lotofácil 3355 foram:

01 – 02 – 03 – 05 – 08

09 – 11 – 12 – 13 – 14

18 – 19 – 20 – 22 – 25

Portanto, para saber se você foi um dos premiados, basta conferir os números sorteados no bilhete da sua aposta. O resultado oficial da Lotofácil 3355 também pode ser consultado no site da Caixa Econômica Federal, responsável pelo sorteio.

Os sorteios da Lotofácil acontecem de segunda a sábado. Entretanto, para participar, basta escolher entre 15 e 20 números no volante e registrar a aposta até uma hora antes do sorteio.

Portanto, fique atento aos próximos concursos e boa sorte!

