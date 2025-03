Lotofácil: única aposta do ES fatura bolada de quase meio milhão

O concurso Lotofácil 3351 foi sorteado nesta terça-feira (25) no Espaço da Sorte, em São Paulo, e premiou uma única aposta no Espírito Santo com o prêmio principal de R$ 315.085,91. Dessa vez, a sorte sorriu para um apostador da cidade de Serra, no Espírito Santo, que registrou o bilhete vencedor na lotérica Horizonte da Sorte Lotérica Ltda.

Números sorteados na Lotofácil 3351

Os 15 números sorteados foram:

01 – 04 – 05 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 24

Entretanto, a aposta vencedora foi do tipo simples, ou seja, com 15 números marcados, garantindo assim o prêmio máximo.

Outros prêmios da Lotofácil 3351

Além do prêmio principal, o concurso também distribuiu valores para outras faixas de premiação. Veja os detalhes:

15 acertos

5 apostas ganhadoras, R$ 315.085,91

14 acertos

207 apostas ganhadoras, R$ 1.595,81

13 acertos

7612 apostas ganhadoras, R$ 30,00

12 acertos

96123 apostas ganhadoras, R$ 12,00

11 acertos

529102 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo concurso da Lotofácil acontece já na quarta-feira (26), com um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Portanto, os interessados podem realizar suas apostas até 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Como jogar na Lotofácil?

Para participar, basta escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. Assim, quanto mais números forem marcados, maiores são as chances de ganhar. Além disso, a aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,00.

Acompanhe os resultados

Portanto, não perca os próximos sorteios e fique sempre atualizado com os resultados da Lotofácil. Continue nos acompanhando e boa sorte!