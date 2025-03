Lula faz piada com preço do ovo e gera polêmica; confira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gerou debate nesta sexta-feira (14) ao questionar o aumento no preço dos ovos. Durante uma cerimônia de entrega de ambulâncias em Sorocaba, São Paulo, ele afirmou que ainda não encontrou uma justificativa para a alta dos valores e cobrou esclarecimentos sobre a situação.

“Estamos com um problema de alimento, que vocês já sabem que tem. O ovo está caro. Até hoje eu não encontrei uma explicação do porquê de o ovo estar caro”, declarou o presidente.

Leia também: Por unanimidade, STF mantém prisão de Braga Netto

Lula expressou sua indignação ao sugerir que algo fora do comum pode estar acontecendo no mercado. “Quero descobrir onde é que teve um ladrão que passou a mão no direito do povo brasileiro de comer ovo. O povo brasileiro (um brasileiro) come, em média, 260 ovos por ano. É pouco, não dá nem um por dia. Mas sabe quantos ovos o Brasil vai produzir neste ano? Cinquenta e nove bilhões de ovos. Então não tem explicação esse ovo estar caro, alguém está passando a mão”, criticou.

Ele também apontou o calor como um dos possíveis fatores para o aumento dos preços, mas destacou que esse argumento perde força devido às chuvas registradas no fim de 2024. “As galinhas não reclamaram, então alguém está sacaneando as galinhas”, afirmou Lula.

Nesta sexta-feira, novas medidas econômicas entraram em vigor para reduzir o custo de alimentos como carnes, café, milho e óleo de girassol. O governo decidiu zerar os impostos de importação para estimular a concorrência no mercado interno. No entanto, a iniciativa ainda não abrange o preço dos ovos.

Com informações de UOL