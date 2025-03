Luto: morre aos 99 anos, Nahim Alcure, ex-prefeito de Iúna

O ex-prefeito de Iúna, Nahim Alcure, morreu nesta quinta-feira (13), aos 99 anos. Ele deixa esposa e cinco filhos. Nascido e criado no município, ele completaria 100 anos no próximo dia 27. A causa da morte não foi informada.

Nahim foi prefeito em Iúna de 1967 a 1971. Na tarde desta quinta-feira (13), a Prefeitura de Iúna se manifestou com pesar o falecimento de Nahin Alcure.

“Nahim é ex-prefeito de Iúna, e, com seu trabalho e dedicação, muito contribuiu para o município. Neste momento de dor, a Prefeitura do município de Iúna expressa as mais sinceras condolências por esta inestimável perda, e roga a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos”.

O presidente da 16ª Subseção da OAB/ES (Iúna, Ibatiba e Irupi), Christian Henriques Neves, também se manifestou. “É com profundo pesar que, em nome de toda a nossa Diretoria, manifesto as mais sinceras condolências às nossas estimadas colegas, Dra. Paula Alcure, e Drª Milla Alcure pela inestimável perda de seu avô, o Sr. Nahim Alcure. Sr. Nahim Alcure foi um importante líder em nossa cidade, tendo exercido o cargo de Prefeito de Iúna com dedicação e compromisso. Sua trajetória política e pessoal é marcada por relevantes serviços prestados à comunidade iunense, deixando um legado de trabalho e respeito. Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com a Dra. Paula Alcure e sua família, rogando a Deus que conforte seus corações e lhes dê forças para superar esta difícil perda. Que as lembranças dos bons momentos compartilhados com o Sr. Nahim Alcure sirvam de consolo e inspiração”.

A Prefeitura de Iúna decretou luto de três dias pela morte do ex-prefeito.

O velório acontece na Capela Municipal e o sepultamento será às 10h desta sexta-feira (14), no Cemitério Municipal.