Mãe e madrasta são suspeitas de espancar bebê até a morte em Colatina

Uma crueldade chocou os moradores da cidade de Colatina! Uma criança de um ano e dez meses morreu após dar entrada em um hospital com sinais de violência, desidratação, fraturas e hematomas pelo corpo, na noite da última quinta-feira (13).

De acordo com informações da Polícia Militar, a criança deu entrada no hospital já desacordada e com várias lesões pelo corpo. A bebê foi levada ao pronto-socorro pela madrasta, que relatou que a criança teria sofrido uma queda da escada no dia anterior, enquanto estava com a babá, resultando em um corte na testa e no nariz. Ela contou ainda que, momentos antes, a criança teria caído novamente durante o banho e apresentado febre.

Os militares foram até a residência da mãe da criança, e a conduziram até a 15ª Regional de Colatina junto com a companheira.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que as duas suspeitas foram autuadas em flagrante por homicídio qualificado.

Após os procedimentos de praxe, elas foram encaminhadas ao sistema prisional, pois ambas entraram em contradição durante os relatos.. Entretanto, a investigação seguirá em andamento para as demais diligências que o caso requer.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

