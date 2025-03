Homem é preso com cocaína na mala no Aeroporto de Vitória

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (14), no Aeroporto Internacional de Vitória, durante ação contra o tráfico interestadual de drogas. A ação teve como alvo voos que tenham como origem estados que fazem fronteira com países produtores de entorpecentes.

De acordo com a Polícia Federal, durante inspeção nas bagagens de mão dos passageiros de uma das aeronaves, foi encontrado pelos cães uma mochila, na posse de um homem com, aproximadamente, 5 quilos de cocaína.

O suspeito foi conduzido até a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. E ficará à disposição da Justiça.

O autuado responderá pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes, com penas que podem alcançar até 15 anos de reclusão.

