Mãe flagra filha de dois anos sendo estuprada em Domingos Martins

Uma criança de dois anos deu entrada no Hospital Padre Máximo, em Domingos Martins, no último sábado (8), com sinais de estupro.

A Polícia Militar foi acionada pelo hospital, e a mãe relatou aos militares que estava em casa enquanto observava a filha brincando do lado de fora. Em determinado momento, ela percebeu que a menina havia sumido do seu campo de visão e, ao sair para procurá-la, a encontrou sem fralda, ao lado de um homem. Segundo a mãe, quando o indivíduo percebeu que ela se aproximava, guardou as partes íntimas e saiu.

A mulher contou ainda que a filha reclamava de dor ao tentar abrir as pernas e percebeu que ela apresentava vermelhidão nas partes íntimas. De acordo com a mãe da vítima, o homem frequentava a casa da família esporadicamente para usar o sinal de Wi-Fi.

Diante das informações, os militares foram até a residência, acompanhados pelo pai da criança, que identificou a casa do suspeito.

O indivíduo, de 48 anos, foi localizado e conduzido à 11ª Regional de Venda Nova do Imigrante. A equipe realizou buscas na casa do suspeito e apreendeu peças de roupas.

