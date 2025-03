VÍDEO | Homem é brutalmente espancado a pauladas em Jerônimo Monteiro

Um homem sofreu uma tentativa de assassinato na noite da última terça-feira (11), em Jerônimo Monteiro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encontrou a vítima inconsciente, com um ferimento grave na cabeça.

A Polícia Militar também foi chamada para atender a ocorrência. Entretanto, em um primeiro momento, nenhuma testemunha quis fornecer informações. Alguns instantes depois, uma pessoa indicou um local onde o suspeito teria abandonado alguns pedaços de madeira, usados para agredir a vítima.

Após receber essas informações, os policiais realizaram buscas pelo suspeito e foram informados por populares de que ele havia entrado em sua residência e estava no terraço. O suspeito é conhecido no meio policial por sua extensa ficha criminal.

Ele foi localizado em sua casa e alegou aos policiais que havia sido ameaçado momentos antes pela vítima. Após receber voz de prisão, foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

A vítima permaneceu inconsciente e entubada, sob cuidados médicos, até o fechamento da ocorrência.

