Mais de 130 caranguejos-uçá são apreendidos em operação em Linhares

Na manhã da última sexta-feira (28), a 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizou uma nova etapa da Operação Caranguejo-Uçá no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo. A ação teve como foco a fiscalização de peixarias e estabelecimentos que comercializam pescados, resultando na apreensão de 11 dúzias de caranguejo-uçá, totalizando 132 unidades.

O material apreendido, junto com os responsáveis pela comercialização irregular, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

De acordo com a Polícia Ambiental, a operação marca o início do terceiro período de andada do caranguejo-uçá, que segue até o dia 5 de março. Durante esse período, a espécie deixa suas tocas para acasalar e, por isso, a captura e venda são proibidas por lei.

A restrição visa preservar a reprodução da espécie e evitar danos ambientais irreparáveis. A Polícia Ambiental reforça que ações de fiscalização como essa são essenciais para proteger os recursos naturais e garantir o equilíbrio ambiental na região.

