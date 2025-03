Mais de 30 vítimas por mês caem em golpe do empréstimo no ES

A oferta de crédito liberada inesperadamente ou um depósito imprevisto na conta podem parecer tentadores.

No entanto, essas situações frequentemente estão relacionadas ao golpe do empréstimo consignado, que se torna cada vez mais sofisticado e faz novas vítimas diariamente. Apenas no Sindicato Nacional dos Aposentados no Espírito Santo (Sindnapi-ES), são registrados mais de 30 atendimentos mensais sobre esse tipo de fraude.

De acordo com Janio Araujo, coordenador geral do Sindnapi, a maioria das vítimas tem mais de 60 anos e já está aposentada. Nesse golpe, instituições fraudulentas concedem empréstimos consignados em diversas modalidades sem a devida autorização do beneficiário.

“A forma de atuação pode variar. Em alguns casos, a pessoa só descobre a existência do empréstimo quando os descontos começam a ser aplicados em sua conta, sem que tenha recebido qualquer valor referente ao crédito concedido”, explica Janio.

Apesar disso, o coordenador sindical ressalta que muitas financeiras sérias operam dentro da legalidade ao conceder empréstimos consignados.

“O problema ocorre quando algumas instituições adotam práticas abusivas. Por isso, recomendamos que os aposentados deem preferência a contratos firmados presencialmente em agências reconhecidas e de confiança. Além disso, é fundamental evitar o fornecimento de dados pessoais ou fotografias por meios digitais”, orienta.

O advogado Kaio Mello, também do Sindnapi, reforça o alerta. “Recebemos relatos de vítimas que, após atenderem uma ligação informando sobre um suposto benefício depositado em sua conta, descobrem no mês seguinte que, na verdade, se tratava de um empréstimo. Em outro caso, um falso agente financeiro visita a residência da vítima e oferece uma cesta básica, alegando ser um presente de uma entidade. Em seguida, pede uma foto para registro. Com essa imagem e os dados já coletados, o golpista consegue contratar empréstimos, deixando a vítima apenas com a dívida”, alerta o especialista.

Kaio também informa que o Sindnapi oferece orientação jurídica gratuita às vítimas que procuram a instituição. “Nós orientamos os prejudicados e, se necessário, ingressamos com ações judiciais. Nessas ações, exigimos a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenizações por danos morais e a suspensão imediata dos descontos, por meio de liminar”, destaca.

Práticas abusivas

No mercado financeiro, diversas práticas são consideradas abusivas, como a aplicação de taxas de juros excessivas, a venda casada de produtos financeiros e a concessão de empréstimos consignados via cartão de crédito sem a solicitação do beneficiário. Além disso, um dos golpes mais prejudiciais envolve a contratação de empréstimos sem o consentimento do aposentado ou pensionista.

O Sindnapi mantém sua sede no Centro de Vitória, no Edifício Jusmar, localizado na Praça Presidente Getúlio Vargas. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo telefone (27) 3314-3953. Aposentados que se sentirem lesados também podem procurar o Procon ou um advogado de confiança para tomar as devidas providências.