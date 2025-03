Mais um! Jacaré é encontrado ‘passeando’ em Vitória; veja vídeo

Mais um jacaré foi resgatado em área urbana da Grande Vitória. Desta vez, o animal, com cerca de 1,5 metro de comprimento e pesando 12 quilos, foi encontrado na noite de terça-feira (18) no bairro Jardim Camburi, em Vitória, próximo a um viaduto.



O réptil, um macho, estava saudável e passou por todos os exames necessários antes de ser devolvido à natureza nesta sexta-feira (21). De acordo com a equipe responsável pelo resgate, o animal ainda não tinha microchip e agora foi devidamente identificado.



O jacaré foi batizado de “João Bravo” – João é o nome do irmão do pesquisador Lucas Yu, que faz aniversário na segunda-feira (24) e Bravo é porque o jacaré abriu um bocão antes de correr para o lago.

Veja o vídeo:

Vídeo: Projeto Caiman

A presença de jacarés em áreas urbanas tem se tornado cada vez mais comum, especialmente em regiões próximas a lagoas e áreas de mata. O resgate e devolução segura à natureza garantem a preservação da espécie e a segurança da população.



Viu um jacaré passeando por aí? Chame o Projeto Caiman pelo número 27 99763-9757.

