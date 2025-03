Marmomac: setor de rochas projeta mais de US$ 18 milhões em negócios

A Rodada de Negócios promovida pelo projeto It’s Natural – Brazilian Natural Stone durante a Marmomac Brazil 2025, realizada entre os dias 18 e 20 de fevereiro em São Paulo, encerrou sua edição com resultados expressivos para o setor de rochas naturais. A ação, promovida pela Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), reforça o posicionamento do Brasil como um dos principais players do mercado internacional.

Durante a dinâmica foram realizadas 264 reuniões de negócios entre 22 empresas brasileiras e 14 compradores internacionais, provenientes de países como Canadá, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Romênia, Taiwan e Estados Unidos. Essas conexões resultaram em uma estimativa imediata de US$ 1,83 milhão em negócios, com expectativa de movimentar mais de US$ 18 milhões nos próximos 12 meses.

“A Rodada de Negócios faz parte de uma estratégia sólida de inserção global, criando oportunidades para que as empresas brasileiras de rochas naturais se mantenham conectadas com os mercados-alvo, fortaleçam parcerias internacionais e consolidem o Brasil como referência em qualidade, diversidade de materiais e inovação setorial”, afirmou presidente do Centrorochas, Tales Machado.

As empresas participantes relataram a realização de 596 contatos comerciais, sendo 278 deles novos. O nível de satisfação da ação também foi destaque: mais de 87% das empresas avaliaram positivamente a experiência, enquanto entre os compradores o índice chegou a 98%. As empresas participantes – todas com sede no Espírito Santo, maior estado exportador de rochas naturais do Brasil – foram: Amagran, Atlas Mármores, Bramagran, Brasigran, Brothers in Granite, Brumagran, Comil Cotaxé, CS3, Decolores, Granitos Assunção, Granitos Colodetti, Lime Stone, Magban, Marbrasa, Margramar, MGA, Milanezi, Pedra do Frade, Pemagran, Potencial Pedras, Qualitá e Santo Antonio Stones.

Ainda no período da feira, o projeto setorial contou com a participação de sete designers e dois jornalistas internacionais convidados, vindos dos Estados Unidos, Alemanha e Turquia, que vivenciaram uma imersão completa no setor de rochas naturais do Brasil – desde visitas técnicas a empresas no Espírito Santo até a programação da Marmomac Brazil, em São Paulo. O impacto positivo da experiência foi refletido no alto índice de aprovação: cerca de 92% dos participantes avaliaram a ação como positiva, destacando a qualidade dos conteúdos, o acesso à cadeia produtiva e a valorização da geodiversidade brasileira.

O gerente do It’s Natural – Brazilian Natural Stone, Thiago Fukuda, destacou a programação construída como diferencial. “A agenda elaborada pelo Centrorochas, por meio do projeto setorial, permitiu que os convidados internacionais vivenciassem, de forma integrada, todas as etapas da cadeia produtiva – desde a extração nas pedreiras até a aplicação das rochas em projetos reais. Essa imersão qualificada contribui para ampliar o reconhecimento do Brasil como fornecedor de materiais com alto valor agregado e grande diversidade geológica”, ressaltou.

Com o sucesso da primeira edição, a Marmomac Brazil já tem data marcada para 2026: o evento acontecerá novamente em São Paulo, entre os dias 24 e 26 de março, prometendo ampliar ainda mais sua representatividade e impacto no setor de rochas naturais das Américas.

Destaques da Rodada de Negócios na Marmomac Brazil 2025

264 reuniões de negócios realizadas durante a feira

22 empresas brasileiras participantes, todas do Espírito Santo

14 compradores internacionais de 8 países: Canadá, Índia, México, Países Baixos, Polônia, Romênia, Taiwan e Estados Unidos

US$ 1,83 milhão em negócios imediatos

US$ 18,06 milhões em negócios estimados para os próximos 12 meses

596 contatos realizados, sendo 278 novos contatos comerciais

Mais de 87% de aprovação entre as empresas participantes

Cerca de 98% de satisfação entre os compradores internacionais

Participação de 7 designers e 2 jornalistas internacionais dos Estados Unidos, Alemanha e Turquia

Cerca de 92% de aprovação entre os profissionais internacionais convidados