Mega-Sena: 2 apostas de uma única cidade do ES faturam “bolada”

O resultado da Mega Sena do Concurso 2846 foi definido neste sábado (29), durante o sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As seis dezenas sorteadas foram:

01 – 12 – 16 – 17 – 25 – 57

A Caixa Econômica Federal ainda divulgará se houve ganhadores na faixa principal e os valores dos prêmios para as categorias da Quina e Quadra. Por exemplo, duas apostas de um única cidade do Espírito Santo Santo ganharam prêmio de mais de R$ 48 mil na Quina. Veja:

VILA VELHA/ES LOTERIA PRAIA ITAPOA LOTERIA PRAIA DE ITAPOA LTDA ME 6 Fisico Não Simples 1 R$48.408,41 VILA VELHA/ES RISQUE GANHE LOTERIA RISQUE GANHE LOTERIA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$48.408,41

Como conferir o prêmio da Mega Sena?

Os apostadores podem verificar seus bilhetes no site oficial da Caixa, no aplicativo Loterias Caixa ou em casas lotéricas credenciadas. Quem acertar as seis dezenas leva o prêmio máximo, enquanto apostas com cinco ou quatro números também recebem valores menores.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso da Mega Sena acontece na quarta-feira (3 de abril). O prêmio estimado será divulgado após a apuração dos ganhadores do sorteio deste sábado.

Para aumentar as chances de ganhar, apostadores podem escolher mais números no volante, jogar com bolões ou apostar com a surpresinha.

Portanto, fique atento ao próximo resultado da Mega Sena e confira sempre as informações atualizadas sobre os sorteios.