Mega Sena pode pagar R$ 7 milhões neste sábado (8)

O concurso 2.837 da Mega Sena acontece neste sábado (8), às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

Os apostadores poderão acompanhar o sorteio ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook . Dessa forma, será possível conferir os números sorteados em tempo real e verificar se houve ganhos.

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado e pode pagar R$ 7 milhões para quem acertar as seis moedas. Caso ninguém leve a bolada, o valor se acumula para o próximo concurso.

Para participar, os jogadores deverão registrar suas apostas até as 19h (horário de Brasília) . Os bilhetes podem ser adquiridos em loterias credenciadas de todo o Brasil ou pela internet , por meio do site ou aplicativo das Loterias Caixa.

O valor da aposta simples, que permite escolher seis números , é de R$ 5 . No entanto, os jogadores podem marcar mais bolsas para aumentar as chances de ganhar, pagando um valor maior conforme a quantidade escolhida.

Fique atento e não perca a chance de concorrer ao prêmio milionário da Mega Sena

