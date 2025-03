Mel de aroeira dos Inhamuns, no Ceará, conquista Indicação Geográfica

Responsável por cerca de 17% do mel produzido no país, o Ceará conquistou, nesta terça-feira (11), o reconhecimento de Indicação Geográfica (IG) para o mel de aroeira extraído na região dos Inhamuns – que reúne os municípios de Aiuba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá. O registro foi concedido na modalidade Indicação de Procedência (IP).

Com a publicação, passam a ser 130 IGs brasileiras reconhecidas no país, sendo 101 por Indicação de Procedência e 29 por Denominação de Origem – além de outras 10 estrangeiras. Este é o oitavo registro concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para o segmento de mel e própolis.

