Mercado de ovos inicia Quaresma com preços firmes, exceto no ES

Após um fevereiro com leve retração nas vendas, o mercado de ovos iniciou o período da Quaresma com preços firmes na maioria das regiões monitoradas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Segundo os colaboradores do Cepea, a baixa disponibilidade interna de ovos tem sustentado os valores em geral.

No entanto, o Espírito Santo apresenta um cenário diferente. A desaceleração das negociações no estado intensificou a pressão por descontos, resultando na redução dos preços locais.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/economia/mercado-de-ovos-inicia-quaresma-com-precos-firmes-exceto-no-es/