Miami Open: onde assistir João Fonseca x Learner Tien ao vivo

Nesta quinta-feira (20), é dia de torcer para João Fonseca. O jovem tenista vai estrear no Miami Open, às 20h (horário de Brasília), contra o norte-americano Learner Tien, de 19 anos.

O brasileiro chega confiante após vencer o Challenger 175 em Phoenix, no Arizona, também nos EUA. Mas, afinal, onde assistir João Fonseca e Learner Tien ao vivo?

A transmissão se dará pela ESPN 2 (TV Fechada) e pela Disney+ (streaming).

A partida acontecerá na quadra principal do complexo de Miami. Os jogadores já se enfrentaram outras duas vezes no Next Gen ATP Final em 2024, com duas vitórias de João.

Onde assistir a João Fonseca x Learner Tien

ESPN 2 (TV Fechada)

Disney+ (Streaming Premium)

Ficha técnica de João Fonseca x Learner Tien

Data: 20/03/2025, quinta-feira

Horário: 20h

Local: Hard Rock Stadium

Rodada: 1

