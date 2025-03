Mimoso do Sul: audiência debate reconstrução e prevenção de enchentes

Mimoso do Sul será palco de uma audiência pública nesta segunda-feira (24) para debater o andamento da reconstrução da cidade, duramente afetada pelas chuvas de março de 2024. O encontro, que acontece a partir das 14h na Câmara Municipal, reunirá deputados, autoridades políticas e moradores para discutir as ações já realizadas e as medidas de prevenção contra novas tragédias.

A iniciativa parte da Comissão de Saúde e da Frente Parlamentar de Enfrentamento às Enchentes na Região Sul, ambas presididas pelo deputado Dr. Bruno Resende (União). Segundo o parlamentar, além de prestar contas à população sobre os investimentos do governo estadual, o encontro buscará garantir que a reconstrução inclua estratégias eficazes de contenção de enxurradas.

“Nosso objetivo é entender quais ações estão sendo adotadas para recuperar Mimoso do Sul e outras cidades atingidas, mas também discutir medidas para evitar novas tragédias”, afirmou Resende.

O deputado reforçou que a preocupação vai além da reconstrução: “Não podemos apenas reparar os danos. Precisamos proteger a população contra futuros eventos climáticos extremos. Vidas foram perdidas, e não podemos permitir que isso se repita.”

Memorial às vítimas será inaugurado

Durante a audiência, o deputado Dr. Bruno Resende e o prefeito Peter Costa (Republicanos) devem inaugurar um memorial em homenagem às vítimas das enchentes, na Praça Coronel Paiva Gonçalves.

Em março do ano passado, as fortes chuvas fizeram o Rio Muqui transbordar, causando destruição em Mimoso do Sul. O município registrou 18 mortes e danos em quase 4 mil imóveis, incluindo residências, escolas, igrejas, comércios e unidades de saúde. A atividade rural também foi severamente impactada.

Os temporais afetaram 12 cidades da Região Sul capixaba, resultando em 20 mortes no total e deixando uma pessoa desaparecida até hoje.

A audiência pública busca reforçar esse compromisso e cobrar soluções efetivas para evitar novos desastres na região.

