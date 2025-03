Arnaldinho Borgo deixa o Podemos e visa 2026

Dois dias após viajar a Brasília para negociar sua permanência no Podemos, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, oficializou sua saída da sigla. Em carta enviada à presidente nacional do partido, Renata Abreu, ele alegou “questões de foro íntimo” como justificativa para a desfiliação.

Nos bastidores, a movimentação de Borgo na capital federal tinha um objetivo claro: tentar convencer a cúpula nacional do Podemos a alterar o comando da legenda no Espírito Santo. Atualmente sob liderança do deputado federal Gilson Daniel, o partido no estado poderia ter à frente Victor Linhalis, ex-vice-prefeito de Vila Velha e atual deputado federal, conforme desejava o prefeito.

Visando 2026

Em entrevista ao portal AQUINOTICIAS.COM, Arnaldinho Borgo afirmou que, após deixar o Podemos, não tem pressa para definir seu próximo destino partidário. “Sem pressa para tomar decisão de novo partido”, enfatizou.

Questionado sobre uma possível candidatura em 2026, o prefeito indicou que estará envolvido no processo eleitoral, seja como apoiador ou candidato. “Viso 2026, até porque estarei nesse processo, seja ajudando ou candidato”, declarou.

Apesar da cautela pública, os bastidores políticos indicam que Borgo já mantém diálogo com Progressistas e União Brasil, além de ter recebido sinalização de interesse do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

Trecho da carta de desfiliação

“Venho, por meio deste, comunicar minha decisão de desligar-me do Partido Podemos. Por respeito e gratidão, faço questão de informá-la em primeira mão acerca dessa deliberação, que se deu em razão de questões de foro íntimo. (…) Desejo-lhe pleno sucesso na desafiadora missão de liderar a construção e fortalecimento do partido no cenário político nacional.”

Com a desfiliação oficializada, a expectativa agora gira em torno do futuro político de Arnaldinho Borgo e da legenda que ele escolherá para disputar as eleições de 2024.

Leia Também: Euclério avalia cenário político antes de definir filiação partidária