Moradores denunciam contaminação de rio e poluição do ar em Brejetuba

A população de Brejaubinha, distrito de Brejetuba, manifesta preocupação com possíveis danos ambientais atribuídos à empresa NetZero. A indústria, que se apresenta como ambientalmente responsável, é acusada de despejar um líquido escuro no rio que abastece o centro da cidade e as vilas Amizades, Madalena e Cedro.

Moradores relatam que a substância tem odor forte e difícil de identificar, sendo descrito como semelhante a fumaça, palha podre ou óleo diesel. A preocupação se agrava pelo uso da água para consumo humano, levantando questões sobre a saúde da comunidade.

Qualidade do ar também preocupa

Além da contaminação do rio, moradores denunciam a emissão constante de fumaça pelas chaminés da NetZero, o que estaria causando desconforto respiratório e aumentando as preocupações com a qualidade do ar na região.

Diante das denúncias, moradores cobram investigação urgente por parte das autoridades ambientais e medidas efetivas para garantir a segurança da água e do ar. A situação reforça a importância da fiscalização ambiental e da responsabilidade socioambiental das empresas.

O que dizem as autoridades?

Rafael Belisario, secretário de Meio Ambiente de Brejetuba, informou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) recebeu uma denúncia sobre a contaminação do curso hídrico e a emissão excessiva de fumaça. Uma equipe foi mobilizada para averiguação na última segunda-feira (24), mas não constatou irregularidades no momento da vistoria.

Segundo Belisario, a dificuldade em flagrar eventuais infrações ocorre porque as denúncias muitas vezes chegam com atraso. Ele também ressaltou que a atividade da NetZero foi licenciada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), órgão estadual responsável pela fiscalização ambiental. Caso novas denúncias sejam confirmadas, a prefeitura encaminhará o caso ao IEMA.

Posicionamento da empresa

A NetZero, empresa franco-brasileira especializada na produção de biochar, negou qualquer responsabilidade sobre a suposta contaminação do rio. Em nota, a companhia afirmou que as imagens divulgadas não indicam que o local filmado está dentro de sua unidade e que a coloração da água não condiz com as condições atuais do curso d’água, especialmente devido ao período chuvoso em Brejetuba.

A empresa destacou ainda que o biochar, seu principal produto, é de origem 100% vegetal e utilizado na agricultura, sem potencial poluente. A NetZero reforçou seu compromisso com o meio ambiente e a população local, disponibilizando um canal para reclamações e denúncias em seu site oficial: www.netzero.green/denuncias.

A situação segue sendo monitorada pela comunidade e pelas autoridades competentes.

Imagens: Redes Sociais