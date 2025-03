Moradores saqueiam carga de cerveja em Ibatiba e vídeo revolta a web

Um caminhão que transportava cerveja capotou na manhã do último domingo (16), na Curva da Ferradura, em Ibatiba.

Apesar de o acidente ter sido grave, o que causou revolta nas redes sociais foi um vídeo que mostra vários moradores e motoristas saqueando a carga.

Em meio ao caos, é possível ver pessoas com caixas térmicas, sacolas, bolsas e até carregando a carga em suas próprias roupas.

Alguns internautas relataram que estavam no local e que a carga foi liberada pelas autoridades, entretanto, muitos outros mostraram indignação diante do fato.

