VÍDEO | Caminhão de cerveja tomba e moradores saqueam carga em Ibatiba

Um caminhão que transportava cerveja perdeu o controle e capotou na manhã deste domingo (16) na BR-262, no trecho conhecido como Curva da Ferradura, em Ibatiba.

De acordo com informações preliminares, o motorista não sofreu ferimentos graves. A curva é conhecida pelos diversos acidentes que ocorrem no local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra moradores e outros motoristas saqueando a carga de cerveja.

