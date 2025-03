Motocicleta furtada em Cachoeiro é recuperada em munícipio vizinho

No final da tarde desta terça-feira (11), policiais militares se locomoveram até a entrada do trevo da Cofril, na comunidade de Amapá, em Atílio Vivácqua, para averiguar uma motocicleta abandonada.

Chegando ao local, os militares constataram que o veículo, uma motocicleta Honda Biz 125, de cor branca e ano 2025, teria sido furtado em Cachoeiro de Itapemirim.

Diante dos fatos, os policiais acionaram o guincho, que levou a moto para um pátio credenciado do Detran, para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Leia também: Três pessoas são presas durante operação da PM em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui