Três pessoas são presas durante operação da PM em Cachoeiro

A Polícia Militar realizou uma operação na noite da última terça-feira (11) no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação resultou na apreensão de mais de 5 kg de crack, aproximadamente 3,6 kg de maconha, além de grande quantia em dinheiro e materiais utilizados para o tráfico de drogas.

A operação foi desencadeada após denúncias anônimas que indicavam intensa atividade de tráfico de drogas na Rua Doutor Ozires Almeida. Durante monitoramento, os militares observaram um indivíduo saindo de um prédio amarelo, portando uma mochila e entregando uma sacola volumosa a ocupantes de um veículo VW Gol prata.

No momento da abordagem, o condutor do carro tentou fugir, mas foi interceptado na Avenida Teodorico de Assis Ferraço. Durante a tentativa de fuga, o passageiro descartou tabletes de maconha ao longo do trajeto. Parte do material foi recolhida de imediato pelos policiais, e outra parte foi localizada posteriormente no matagal, com o auxílio do cão farejador Kiara, totalizando 3,625 kg de maconha apreendidos.

Durante as buscas na residência de um dos suspeitos, os policiais localizaram uma caixa de papelão contendo 5,040 kg de crack, quatro balanças de precisão, uma balança industrial, um carregador de pistola tipo caracol calibre 9mm, um carregador de pistola alongado calibre 9mm, munições de calibres .22 e .32, uma prensa e grande quantidade de material para embalar entorpecentes. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 46.901,00, bem como um caderno com anotações do comércio ilícito.

Após a abordagem, os três suspeitos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram apresentados à autoridade policial para as devidas providências. O veículo utilizado na ação criminosa foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.

