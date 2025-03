Motociclista é preso durante abordagem no bairro Valão, em Cachoeiro

Um homem de 26 anos foi preso durante uma operação conjunta entre as polícias Militar e Civil, no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última sexta-feira (14).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi abordado enquanto trafegava sem a documentação obrigatória e teria relatado ter ingerido bebida alcoólica.

O detido se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi submetido ao exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Diante da suspeita de embriaguez, os policiais conduziram o homem até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com a capacidade alterada em razão do álcool ou de outra substância psicoativa.

Leia também: PM apreende quantidade absurda de drogas, armas e dinheiro em Cachoeiro