PM apreende quantidade absurda de drogas, armas e dinheiro em Cachoeiro

Quatro pessoas foram presas, na madrugada deste sábado (15), durante uma operação no bairro Zumbi, em Cachoeiro. A Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar apreendeu drogas, armas de fogo, dinheiro e outros materiais ilícitos.

A operação teve início após diversas denúncias anônimas que indicavam que um indivíduo identificado como estaria armazenando e distribuindo entorpecentes em uma residência. Com base nessas informações, equipes da Força Tática realizaram uma operação que culminou na abordagem do suspeito enquanto ele se dirigia a um local conhecido como ponto de venda de drogas. Durante a abordagem, foram encontrados com ele 25 frascos de loló, 27 pinos de substância análoga à cocaína e R$ 507,00 em espécie.

Dando continuidade à operação, os militares receberam informações de que em outra residência próxima, utilizada como depósito de drogas, havia mais entorpecentes e suspeitos envolvidos na atividade criminosa. No local, dois homens tentaram fugir, mas foram contidos pelos policiais. No interior do imóvel, foram apreendidos 168 pedras de crack, 89 pinos de cocaína, 2.100 reais em espécie e diversos insumos para preparo e embalo de drogas.

Na residência do principal suspeito, localizada no segundo pavimento, os policiais encontraram aproximadamente 2,4 kg de cocaína, 196 gramas de crack, uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre .38, uma réplica de pistola, 56 mil reais em espécie, além de grande quantidade de munições e anotações sobre o tráfico.

Os suspeitos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis. Um dos detidos possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

