Motociclista morre após colidir com caminhão-tanque na BR-101

Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com um caminhão-tanque na BR-101, na altura de Timbuí, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (19).

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o motorista do caminhão não ficou ferido.

A Polícia Científica informou que a ocorrência segue em andamento. Mais informações em instantes.

