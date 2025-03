VÍDEO | Motociclista fica ferido em acidente em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente envolvendo duas motos no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última terça-feira (18).

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado. No entanto, ao chegar ao local, a vítima já estava sendo estabilizada pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, ele foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.

Leia também: Delivery! Homem é preso com drogas dentro de mochila em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui