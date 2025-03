Polícia Militar impede saque de carga após Acidente em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar foi acionada na noite do último sábado (29) para atender a uma ocorrência de acidente na BR-101, na localidade de Água Preta, em Atílio Vivácqua. No local, os militares constataram que um caminhão havia tombado e a carga estava sendo saqueada por várias pessoas.

Os policiais tentaram dialogar com a população para que cessassem o saqueamento, no entanto, os envolvidos se recusaram a deixar o local.

Diante da recusa em abandonar a área e visando à segurança das equipes e à integridade da carga, um dos militares efetuou cinco disparos com uma espingarda calibre 12, utilizando munição de elastômero, a fim de conter a situação.

Após o controle da situação, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista.

