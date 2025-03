Motorista fica ferido após caminhão com bois tombar em Rio Novo do Sul

O motorista de um caminhão que transportava bois ficou ferido após se envolver em um acidente na BR-101. O veículo tombou na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, na noite da última terça-feira (4).

De acordo com informações da concessionária que administra a rodovia, a ECO-101, alguns animais morreram no acidente. Os que sobreviveram foram transportados para um curral nas proximidades do local.

A concessionária precisou acionar um veículo de inspeção, guincho, ambulância e outro caminhão para o transporte dos animais, a fim de atender à ocorrência.

Vídeo: Redes Sociais

