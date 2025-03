Motorista morre preso às ferragens após capotamento em Atílio Vivácqua

Um homem, de 37 anos, morreu em um grave acidente na Praça do Oriente, em Atílio Viacqua, na tarde da última quinta-feira (20).

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa acionou os policiais após um veículo capotar na ES-482. No local, a guarnição constatou o óbito do motorista, preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Cientifica foram acionados. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cachoeiro de Itapemirim.

