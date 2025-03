Mulher aplica ‘golpe do pix’ em restaurante e é presa em Vila Velha

Uma mulher de 33 anos foi presa na última terça-feira (4) em flagrante pelo crime de estelionato, após aplicar golpes em um restaurante no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha.

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher teria aplicado o primeiro golpe no domingo (2), quando realizou o pedido de quatro marmitas e um refrigerante, totalizando o valor de R$ 111,50. No mesmo dia, ela fez outra compra, dessa vez de bolos e refrigerantes, no valor de R$ 105,80. Já na segunda-feira (3), a suspeita entrou em contato com o estabelecimento e comprou R$ 351,52 em produtos.

Todos os pedidos foram realizados por meio de um aplicativo de mensagens. A mulher fazia a compra, solicitava a entrega via carro de aplicativo e enviava comprovantes falsos.

Após os três pedidos, a proprietária do restaurante conferiu os pagamentos e percebeu o golpe. Ela decidiu aguardar que a suspeita realizasse uma nova compra, o que aconteceu na terça-feira (4). No entanto, a comerciante enviou apenas uma parte do pedido e se dirigiu ao local de entrega.

A proprietária tirou várias fotos e gravou vídeos da golpista. Em seguida, fez contato com a mulher, informando que ela deveria esperar na rua para receber a parte que faltava do pedido.

De posse dessas informações, a comerciante solicitou apoio da Polícia Militar. Assim que os militares tomaram conhecimento dos fatos e da localização onde a mulher aguardaria o veículo de aplicativo, deslocaram-se até o bairro Sotelândia, em Cariacica, onde identificaram a suspeita a partir das fotos. Ela foi abordada e informada de que estava sendo detida pelos golpes aplicados ao estabelecimento.

A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por estelionato e encaminhada ao sistema prisional.

