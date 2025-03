PRF apreende moto com irregularidade na BR-101; confira o desfecho

Nesta quarta-feira (5), por volta das 15h30, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava fiscalizando o km 304 da BR-101, em Viana, quando abordaram uma motoneta Honda Biz 100, de cor azul, com uma irregularidade.

O condutor, que não estava com nenhum documento pessoal ou do veículo no local, informou que teria adquirido o veículo de um primo, há cerca de um mês, em Guarapari, pelo valor de R$ 4 mil, em espécie.

Após uma verificação dos elementos de identificação do veículo, os policiais constataram que a numeração do motor havia sido suprimida, com o uso de um instrumento de ação abrasiva, assim, sendo regrado, o que tornou impossível sua real identificação.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado junto com o veículo para o Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) de Cariacica, para que as medias cabíveis fossem tomadas.

Leia também: VÍDEO | Grave acidente deixa vítima fatal em São Gabriel da Palha