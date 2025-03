Mulher coloca fogo na própria casa após surto em Guaçuí

Na noite deste sábado (8), a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros atenderam uma ocorrência de incêndio no bairro São José, em Guaçuí.

Chegando ao local, os militares encontraram a equipe do Samu prestando atendimento a uma mulher que, segundo os moradores, teria causado o incêndio na própria residência.

De acordo com relatos repassados ao policiais no local, a mulher sofre de problemas psicológicos, assim, durante um surto, teria colocado fogo em sua casa. A mulher foi encaminhada para o Pronto-Socorro do município.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o combate e extinção do fogo. Contudo, o proprietário da casa foi orientado a procurar a Polícia Civil (PC), caso identifique possibilidade de crime. Até o momento, foram registrados apenas danos materiais.

