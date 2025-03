Governo do Estado inaugura obras de reabilitação em rodovia do ES

O Governo do Estado inaugurou, na manhã deste sábado (8), as obras de reabilitação do trecho da Rodovia ES-080, que se estende do município de Água Doce do Norte até o distrito de Três Vendas, em Barra de São Francisco. Foram investidos R$ 98 milhões em melhorias do trecho de 25,30 quilômetros de extensão ligando as cidades da microrregião Noroeste. As intervenções foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve nos dois municípios para realizar a entrega das obras, acompanhados dos prefeitos de Água Doce do Norte, Abraão Lincon Elizeu, e de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos. Também estiveram presentes o deputado federal Paulo Foletto; o deputado estadual Mazinho dos Anjos; além dos secretários de Estado, Tyago Hoffmann (Saúde) e Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo).

“Temos dois prefeitos aqui que gostam de realizar e colaboram muito com o Espírito Santo. A inauguração de uma obra tão importante demonstra o resultado da parceria entre o Governo do Estado e Municípios. Uma obra que está mudando e ajudando a vida das pessoas. Como é bom transitar entre Água Doce do Norte e Barra de São Francisco em uma rodovia bem preparada e segura. Uma via fundamental no apoio ao escoamento da produção agrícola e também aproximando a população da região”, afirmou o governador.

Casagrande destacou ainda que o Espírito Santo tem a segunda melhor infraestrutura viária do País, ficando atrás somente do estado de São Paulo, cuja parte de suas rodovias são privatizadas. “Para que o Espírito Santo pudesse chegar a esse nível foi preciso ter um Estado organizado e com um bom nível de parceria com os municípios. Nos últimos dois anos, o Espírito Santo foi o estado que mais investiu em infraestrutura em relação à receita corrente líquida”, frisou.

Ao todo, foram investidos R$ 98 milhões nas intervenções que incluíram a pavimentação da rodovia com pista simples, duas faixas de rolamento de 3,50 m e acostamento com 1,50 m, execução de terraplenagem com alargamento da plataforma, drenagem subterrânea e superficial, serviço de sinalização vertical e horizontal em todo trecho, além da revitalização da ponte sobre o Rio Cricaré, da ponte sobre o Rio Preto e da ponte sobre o Córrego Água Doce.

Além disso, foram implantados retornos e acesso às indústrias da região, implantação de faixa multiuso de 1,50 m e acostamento de 1,00 na comunidade Governador Lacerda de Aguiar à Água Doce do Norte, com extensão de 3,44 quilômetros, bem como a implantação de 74 acessos tipo – Limpa Rodas e oito abrigos para parada de ônibus.

Para o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a reabilitação da rodovia veio trazer progresso. “Hoje entregamos essa importante rodovia para a região, melhorando a qualidade de vida, trazendo desenvolvimento, gerando oportunidades e melhorando a vida dos capixabas. As obras em Água Doce do Norte e na região vão possibilitar uma nova dinâmica no transporte de cargas e garantir mais segurança no deslocamento da população”, explicou.

