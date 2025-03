Mulher é atingida por tiro de raspão em Alegre

Na tarde deste domingo (9), por volta das 12h15, policiais militares do 3º Batalhão se locomoveram até a rua 13, na saída de Alegre, por conta de um disparo de arma de fogo em via pública, que acabou atingindo uma pessoa.

Chegando ao local, os militares se depararam com a vítima de 47 anos, que é proprietária do bar onde ocorreu toda situação. Segundo a mulher, três homens estavam no local fazendo uso de bebidas alcoólicas, quando se levantaram e foram para trás do bar, onde estavam manuseando uma arma de fogo.

Após isso, foi possível ouvir um disparo, momento em que a vítima percebeu que havia sido atingida, próximo da região do rosto. Em seguida, os suspeitos fugiram do local e populares levaram a vítima até um hospital, onde foi constatado um ferimento de raspão.

Os policiais encontraram uma cápsula de munição CBC .380 deflagrada, caída no chão, próxima ao local do ocorrido. No mesmo lugar, haviam cadeiras, mesas e até o para-brisa de um ônibus, que estava fazendo o desembarque de passageiros no ponto de ônibus.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas, onde localizaram o suspeito no bairro Vila do Sul, porém, o homem não estava portando a arma de fogo. A arma foi encontrada posteriormente em sua residência.

Assim, o suspeito recebeu voz de prisão, sendo conduzido para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com a arma, uma pistola calibre 380, com 15 munições intactas.

