PM apura denúncia de abuso sexual contra meninas autistas em Apiacá

A Polícia Militar de Apiacá foi acionada na manhã desta quinta-feira (27) para atender uma ocorrência de suspeita de abuso sexual. As vítimas são jovens de 17 anos autistas nível 3.

Ao chegarem à residência, os policiais conversaram com a mãe das vítimas. Ela contou que seu ex-namorado teria ido à residência para conversar para reatar o relacionamento. Durante a conversa, ele teria pedido para usar o banheiro, no entanto, ela notou uma certa demora e foi verificar o que estava acontecendo.

Ao chegar no quarto das filhas, ela o encontrou sem roupa, exibindo o órgão genital para as meninas. Ela acionou a Polícia Militar, entretanto, o suspeito fugiu do local e não foi localizado.

A mãe informou aos militares que, no momento do ocorrido, suas filhas estavam vestidas e, aparentemente, não teriam sido tocadas pelo acusado. Ela também relatou que não seria a primeira vez que o ex-namorado teria tido esse tipo de comportamento, mas que nunca havia procurado a polícia.

A mãe foi orientada pela Polícia Militar a comparecer à Polícia Civil para registrar o ocorrido.

