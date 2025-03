Mulher fere marido com facão e queima pênis após suposta traição

Uma mulher é suspeita de incendiar o órgão genital do marido e atacá-lo com um facão após descobrir suposta traição.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher teria chegado em casa mais cedo e encontrado o marido nu. Ao verificar o celular dele, descobriu mensagens comprometedoras e fotos da irmã enviadas pelo próprio companheiro.

Revoltada, ela jogou acetona sobre o órgão genital do marido e ateou fogo. O homem sofreu queimaduras. O caso ocorreu na tarde de terça-feira (18), no município de Boa Esperança do Sul, interior de São Paulo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

