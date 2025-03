Mulheres Sem Terra ocupam área da Suzano em Aracruz, no Espírito Santo

Na manhã desta quinta-feira (13), cerca de 1.000 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocuparam uma área da empresa Suzano, localizada em Aracruz, Espírito Santo. A ação faz parte da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra, que ocorre de 11 a 14 de março, e tem como objetivo questionar a função social e ambiental do solo no Brasil.

