Multicampeãs! Irmãs alegrenses ganham 10 medalhas dentro de um mês

Mais uma vez, as irmãs alegrenses Júlia Gonçalves Cardoso, de 11 anos, e Maria Rita Carvalho de Oliveira Gomes, de 10 anos, conquistaram diversos pódios, em suas respectivas categorias no jiu-jitsu.

Neste mês de março, as irmãs empilharam um total de 10 medalhas, sendo 7 de ouro e 3 de prata. Em 2025, já foram 21 medalhas conquistadas, sendo 11 de Júlia e 10 de Maria Rita.

A primeira competição disputada neste mês de março foi a Copa Elo, no dia 16, em Cariacica, que contou com as duas irmã campeãs em suas categorias, adicionando mais dois ouros na coleção. Neste torneio, cada uma lutou duas vezes.

Segundo a mãe, Ana Paula Gonçalves, as meninas seguem firme na luta pelo cinturão, algo que se tornou um sonho para ambas. Sobretudo, as duas chegaram a lutar com meninas maiores e mais graduadas na Copa Elo, em busca desta conquista. Porém, ambas ficaram com a segunda colocação.

Já no dia 22 de março, as alegrenses competiram no Pan-americano da X-Combat, que foi realizado em Vitória. Júlia e Maria Rita, junto com sua família, saíram de casa na madrugada, passando por 4h de viagem, até chegar no evento.

Na competição, as duas também conquistaram o lugar mais alto do pódio. Contudo, novamente pela disputa do cinturão, ambas bateram na trave.

No domingo (23), as irmãs foram até Vila Velha, para a disputa da 1ª etapa Estadual, onde lutaram e, novamente, conquistaram o ouro em suas respectivas categorias.

“As pequenininhas não tem medo de nada. Podem botar uma menina de dois metros de altura, que elas saem na mão com as meninas. A Júlia mesmo, lutou com uma menina de 48 quilos, 13 a mais que ela. Ela conseguiu ganhar a luta, mas não conseguiu o cinturão. Elas estão tentando, uma hora ele vem”, frisou Ana Paula.

